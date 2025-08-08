Balıkesir ve Aydın’da 2 kadın katledildi

Haber Merkezi

Balıkesir’de bir kadın evli olduğu ve Aydın’daki kadın ise arkadaşı olduğu ileri sürülen erkek tarafından hayattan koparıldı. Aydın Efeler’de 20 yaşındaki Üniversite Öğrencisi Teslime Hanedan, orman yolunda tabancayla başından vurulmuş halde bulundu. Erkek arkadaşı olduğu öne sürülen 19 yaşındaki E.F. gözaltına alındı.

Dört kişi de tanık ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı. Balıkesir’deki olay ise Bigadiç ilçesinde yaşandı. 36 yaşındaki Mehmet A. evli olduğu 32 yaşındaki Gonca A.'yı kesici aletle yaralayıp kaçtı.

Komşuların ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Gonca A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ormanlık alanda jandarma ekiplerince cesedi bulunan Mehmet A.'nın intihar ettiği ortaya çıktı.