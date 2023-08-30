Balıkesir’de 15 şahsa gözaltı

Balıkesir’de polis ekipleri 5 ilçede yaptıkları asayiş operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 15 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 9 şahıs tutuklandı. Operasyonlarda 3 adet ateşli silah ve bu silahlara ait fişekler ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 15 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 9 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 9 adet fişek ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.