Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Balıkesir’de 2 kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Ajans Haberleri
  • 14.09.2023 23:36
  • Giriş: 14.09.2023 23:36
  • Güncelleme: 14.09.2023 23:36
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
Balıkesir’de 2 kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Çanakkale istikametine giden S.K. (53) idaresindeki otomobil, Bezirci Mahallesi mevkisinde otobüse binmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Sevgi Akdağ (50) ve Zülfiye Demirci’ye (48) çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akdağ ile Demirci, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

​​​​​​​Otomobil sürücüsü S.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

BirGün'e Abone Ol