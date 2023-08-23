Balıkesir’de 28 aranan şahsa gözaltı

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 28 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 17’si tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 28 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 17’si tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca ve 16 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 3 adet kartuş ele geçirildi.