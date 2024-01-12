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Balıkesir’de 3 şahsa uyuşturucu operasyonu

Ajans Haberleri
  • 12.01.2024 11:57
  • Giriş: 12.01.2024 11:57
  • Güncelleme: 12.01.2024 11:57
Kaynak: İHA
Balıkesir’de 3 şahsa uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’in Karesi ilçesinde jandarma ekipleri bir araçta yaptıkları aramada 104 adet uyuşturucu madde ele geçirdiler.

Jandarma ekipleri araçta bulunan 3 şahsı gözaltına aldı. 

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Karesi ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen 3 şüpheliye ait araçta icra edilen yapılan operasyonda 104 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarma ekipleri olaya karışan 3 şüpheli şahsı gözaltına alarak, haklarında adli işleme başladı. 

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