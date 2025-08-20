Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Balıkesir’de 4.3 büyüklüğünde deprem

Balıkeşir’in Sındırgı ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Güncel
  • 20.08.2025 02:20
  • Giriş: 20.08.2025 02:20
  • Güncelleme: 20.08.2025 02:21
Kaynak: DHA
Balıkesir’de 4.3 büyüklüğünde deprem

Balıkesir’de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine saat 01.10’da merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 4.54 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, ilçe geneli ve yakın çevresinden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (DHA)

BirGün'e Abone Ol