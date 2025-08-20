Balıkesir’de 4.3 büyüklüğünde deprem

Balıkesir’de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine saat 01.10’da merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 4.54 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, ilçe geneli ve yakın çevresinden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (DHA)