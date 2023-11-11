Balıkesir’de 4 hırsızlık olayı faili yakalandı

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde 4 hırsızlık olayını gerçekleştiren M.D. asayiş şube müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışması sonucu yakalanarak, gözaltına alındı. Zanlının hırsızlık olayından aldığı malzemeler, sahiplerine teslim edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ve Altıeylül Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışmaları neticesinde Balıkesir’de 2 evden hırsızlık, 1 İşyerinden Hırsızlık ve 1 Konut Dokunulmazlığını ihlal - Mala Zarar Verme, olmak üzere toplam 4 olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.D. isimli şüpheli şahıs yakalandı. M.D.’nin evden hırsızlık olayında elde ettiği malzemelerden bir kısmı şüpheliden alınarak, müştekisine teslimi yapıldı.

Adliyeye çıkarılan şüpheli şahıs M.D. Adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldı.