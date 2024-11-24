Balıkesir’de 4 saat süren rehine krizi: Rehin aldığı kadına bıçakla saldırdı, operasyonda öldürüldü

Balıkesir’de rehin aldığı kadına bıçakla saldıran Zafer T. isimli erkek, polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Olay, dün akşam 20.30 sıralarında Altıeylül ilçesinde meydana geldi.

Bir evde ismi öğrenilemeyen bir kadının Zafer T. isimli erkek tarafından rehin alındığı ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri bina etrafında güvenlik önlemi alırken Zafer T. ile iletişime geçti.

Polisin yaklaşık dört saat süren ikna çalışmaları sonuç vermeyince özel harekat polisleri eve operasyon düzenledi.

KADINA BIÇAKLA SALDIRMAYA BAŞLADI

Özel Harekat polisleri, dört katlı apartmanın ikinci katında bulunan dairenin balkonuna itfaiye merdiveniyle çıktı.

İçerden gelen bağırış seslerini duyan polis ekibi eve girdi.

Karşısında polisi gören Zafer T., rehin aldığı kadına bıçakla saldırmaya başlayınca, iki el ateş edilerek öldürüldü.

Yaralı kadın ambulansla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zafer T.’nin cenazesi, olay yerinde savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.