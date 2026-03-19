Balıkesir’de 40 köpek ölü bulundu: Veterinerler soruşturma çağrısı yaptı

Haber Merkezi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, sayıları 40’a yakın sokak köpeği toplu halde ölü bulundu. Yaşam savunucuları, sokak hayvanlarının toplu ölümünün ihmal ya da tesadüf olmadığını ifade etti. Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Başkanı Ali Eroğlu, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca sokak hayvanlarının korunmasının kamu idarelerinin sorumluluğunda olduğunu hatırlattı.

Eroğlu, bu sorumluluğun yerine getirilmemesinin idari bir kusur olarak değil, suç teşkil eden fiil olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Eroğlu, olayın tüm yönleriyle şeffaf biçimde soruşturulmasını, sorumluların tam olarak tespit edilmesini ve en ağır idari ve cezai yaptırımların uygulanmasını talep etti. Delillerin karartılmasına, sorumluluğun örtülmesine veya sürecin zamana yayılmasına yönelik her girişimin de suç teşkil edeceğini belirtti.

Eroğlu, “Hayvanlara yönelik bu ölçekteki şiddet, toplumun vicdani temellerini sarsan, kamu düzenini tehdit eden ve insanlık değerlerini hedef alan bir vahşettir. Yaşatmak için yemin eden bir mesleğin temsilcileri olarak, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız ve sorumluların yargı önünde hesap vermesi için gerekli tüm hukuki girişimlerde bulunacağız” dedi.