Balıkesir’de AKP'den kalan borçlar tartışma yarattı “Belediyeyi batırmışsınız”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı 2. oturumunda borç tartışması yaşandı.

“Belediyeyi batırmışsınız” diyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Milyarlarca lira borcumuz var. Harcadığınız paranın haddi hesabı yok. Ayıp. Ödeme planlarımız için plan yapıyoruz. Milyarlarca lira borcumuz var. Borç edebiyatı yapmak istemiyoruz. Bize yakışmaz diye. Borç yiğidin kamçısıdır diye gidiyoruz. Bu, borçları biz mi yaptık?” dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Yasin Sağay’ın “Biz öderiz” diyerek cevap vermesi üzerine Akın, “Nasıl ödeyeceksiniz? Sizi millet gönderdi” şeklinde karşılık verdi.

“LOGO YALANINA KAÇ PARA HARCADIN?”

Sağay’ın logo iddialarını yeniden gündeme getirmesine sert tepki gösteren Akın, “Şu logo yalanını artık bırakın. 625 milyon lira logo harcaması mı olur? Hatta gariban bir çocuğu benim önüme çıkarttırıp onu bütün kanallarda yayınlatmak için kaç para harcadın kardeşim? Ayıptır. Senin aklın alıyor mu? Ben burada kul hakkı yedirmiyorum” dedi.

AKP'li Sağay’ın zenginleşmesine de dikkat çeken Akın, “Sen akıllı bir adamsın. Nerelerden nerelere gelmişsin. Nerelerden nerelere? Bizim verilmedik hesabımız yok” dedi.