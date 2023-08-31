Balıkesir’de aranan 8 şahıs yakalandı

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 8 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 3 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipler genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek ve Gönen ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 8 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 3 şahıs tutuklandı.

Yapılana aramalarda 6 adet ruhsatsız tabanca ve 17 adet fişek ele geçirildi.