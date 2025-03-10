Balıkesir’de askıda fatura başladı

Sosyal belediyecilik anlayışıyla projeler üreten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehir içinde dayanışmayı artıracak bir uygulamayı hizmete aldı. ‘Askıda Fatura’ hizmetini başlatan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; yardımsever yurttaşlarla, faturalarını ödemekte güçlük çeken yurttaşlar arasında görünmez bir bağ kuruyor. Elektrik ve su faturası ödemelerini kapsayan sisteme vatandaşlar, https://askidafatura.balikesir.bel.tr/ linkinden ulaşabiliyor.

Faturalarını ödemekte güçlük çeken vatandaşlar, web sitesine fatura bilgilerini bırakıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Uzmanları tarafından yapılan incelemeler sonucunda onaylanan faturalar, sistemde görünür hale getiriliyor. Yardımsever vatandaşlar da sistem üzerinden seçtikleri faturaları, kredi kartları aracılığıyla ödeyebiliyor. Faturası ödenen ve faturayı ödeyen vatandaşların her ikisine de ödeme işlemi gerçekleştirilmesinin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bilgilendirme SMS’i gönderiliyor.

BALIKESİRLİLER 3 GÜNDE 130 BİN LİRALIK FATURAYI ASKIDAN İNDİRDİ

Dayanışmanın ve paylaşmanın sembolü Ramazan Ayında bu mutluluğu büyütmek adına Askıda Fatura Uygulamasını hayata geçirdiklerini vurgulayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın “Elektrik ve su faturalarını kapsayan Askıda Fatura Uygulamamızla yardımsever halkımız ve faturalarını ödemekte zorlanan vatandaşlarımız arasında dayanışma köprüsü kuruyoruz. Ne mutlu ki Balıkesir Ailem de bu dayanışma çağrımıza kayıtsız kalmıyor. Son 3 günde yaklaşık 130 bin liralık faturayı vatandaşımız askıdan alarak Kuvayı Milliye dayanışmasına yepyeni bir boyut kazandırdı. İnsan onuruna yakışan bir yardımlaşma kampanyası olan Askıda Fatura ile alan el ile veren eli görmüyor. Kampanyamıza destek veren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum." diye konuştu.