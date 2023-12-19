Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Balıkesir’de bir kişi evinde çıkan yangında öldü

Ajans Haberleri
  • 19.12.2023 17:49
  • Giriş: 19.12.2023 17:49
  • Güncelleme: 19.12.2023 17:49
Kaynak: AA
Balıkesir’de bir kişi evinde çıkan yangında öldü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde evinde yangın çıkan kişi hayatını kaybetti.

İhsaniye Mahallesi Kurtuluş Caddesi'ndeki bir evde çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Gelen itfaiye ekiplerince yangının söndürülmesi sonrası evde polislerce inceleme yapıldı.

İncelemede, 80 yaşındaki Ü.K'nin cansız bedeniyle karşılaşıldı.

Ü.K'nin cesedi, otopsi yapılması amacıyla Bandırma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 