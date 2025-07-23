Balıkesir’de çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında çıkan arazi yangınına çok sayıda ekip, havadan ve karadan müdahale ediyor.

Bandırma ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen 6 itfaiye aracı, 1 su ikmal aracı, Enerjisa bünyesindeki 1 itfaiye aracı, BASKİ, Bandırma Belediyesi ve Eti Maden’e ait toplam 3 su ikmal aracı, Hava Üssü’nden 1 arazöz, Orman Bölge Müdürlüğü’nden ise 4 arazöz ve 1 helikopterle yangına müdahale ediliyor. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürerken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.