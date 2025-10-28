Giriş / Abone Ol
Balıkesir’de deprem sonrası belediyeye ait kafeler sabaha kadar açık olacak

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir'de depremden etkilenen vatandaşlar için belediyeye ait güvenli sosyal alanların gece boyunca hizmet vereceğini açıkladı.

Güncel
  • 28.10.2025 01:03
  • Giriş: 28.10.2025 01:03
  • Güncelleme: 28.10.2025 01:05
Kaynak: ANKA
Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Akın, şu ifadeleri kullandı:

"Üniversite kampüsü, Çamlık, TTM, Avlu, Zağnos 1 ve Zağnos 2, Paşaalanı ve Sındırgı’daki ONON kafelerimizle sabaha kadar hemşehrilerimize hizmet vereceğiz. Depremden etkilenen tüm hemşehrilerime bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

