Balıkesir’de elektrikli otobüs dönemi

Sürdürülebilir ulaşım çözümleri üretmek için çalışma yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım filosunu temiz enerjiyle çalışan elektrikli araçlarla donatacak. Bu doğrultuda kent içi toplu taşıma hizmetinde kullanılması amacıyla yapılan piyasa araştırmaları sonucunda Balıkesir’e test sürüşü için davet ettikleri 12 metrelik elektrikli otobüsün direksiyonunun başına geçen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Milli Kuvvetler Caddesi’nden başlayıp, Kızılay Caddesi’ne kadar aracı kullanarak halkı selamladı.

Ulaşım kaynaklı çevreye verilen zararı en aza indirgemek için dünyanın gelişmiş kentlerinde olduğu gibi toplu taşımada kullanılan araçları fosil yakıtlardan arındırarak daha çevreci bir kullanıma olanak sağlayan elektrikli araçları hizmete alacak olan Büyükşehir Belediyesi, görüşme sağladığı firmaların araçlarını Balıkesir sokaklarında test etmeyi sürdürecek. Büyükşehir Belediyesi, test için gelen elektrikli otobüsü gün içerisinde belirli hatlarda yolcu kabul edilmeden boş bir şekilde çalıştırarak test etmeye devam edecek.