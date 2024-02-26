Balıkesir’de eşeklerden embriyo transferi yapıldı

Türkiye’de atlarda ilk embriyo transferini yapan Balıkesir Üniversitesi akademisyenleri şimdi de eşeklerde embriyo transferi çalışmalarına başladı.

Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden Prof. Dr. Şükrü Metin Pancarcı ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Prof. Dr. Mehmet Can Gündüz tarafından Balıkesir’in Edremit ilçesinde bulunan eşek çiftliğinde ilk uygulamalara başlandı.

Bu amaçla ilk olarak Balıkesir Üniversitesi Atlıspor Topluluğu öğrencileri ile birlikte eşeklere ultrasonografi ile genital organların muayenesi yapıldı.

Embriyo donörü ile embriyoyu taşıyacak hayvanlar tespit edilerek senkronizasyon programları belirlendi.

Veterinerlik Fakültesi öğrencileri yapılan bu etkinlikten çok memnun kaldılar.

Teorikte öğrendiklerini uygulamaya dönüştürerek saha tecrübesi kazandılar.