Balıkesir’de feci motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, D-200 Karayolu’nun Çifteçeşmeler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bandırma’dan Biga istikametine seyreden Kaan Özden (30) idaresindeki 10 ASK 738 plakalı motosiklet, Hazar Petrol girişindeki tabelaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosikletteki sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, yolcu A.A. (26) ise yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Gönen Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.