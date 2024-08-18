Balıkesir’de halk, kıyı işgallerine tepki gösterdi

Balıkesir Burhaniye'de halk, ellerinde pankartlarla "Havama, suyuma toprağıma dokunma sloganları" eşliğinde plajda yürüdü. Vatandaşlar "plajlar çöplük değildir" sloganları attı. Basın açıklamasını Burhaniye Çevre Platformundan Hatice Engin okudu.

Hatice Engin, “8 Mayısta ilan ettiğimiz kıyıda hareketinin kuruluşunun ardından çok temel, hukuksal, kamusal, toplumsal bir takibi dile getirmek için Türki’nin 4 bir yerinde kıyıdayız. Kıyıda olarak kıyı eko istemini korumak ve kıyılara tüm insanların eşit ve ücretsiz erişimini savunmak amacıyla mücadele ediyoruz. Kıyıların sadece insanlara ait olmadığını savunuyoruz. Deniz ve kara eko sistemlerinin buluşma noktası olan kıyılardaki tüm canlı ve canız varlıkları koruma ilkemiz en temel çıkış noktamızı oluşturuyor. Bu nedenle kıyılar halkındır yerine, kıyılar hepimizindir diyoruz. Yalnızca kıyılar değil d dereler, nehirler, göller, ormanlar ve dağlarda hepimizindir” dedi.

Vatandaşlar, havama, suyuma ve toprağıma dokunma sloganları attı.