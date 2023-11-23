Balıkesir’de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesi Çanakkale-İzmir karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi, Çanakkale-İzmir Karayolu, hastane kavşağında S.I. yönetimindeki 20 UK 260 plakalı otomobil ile A.Ş. yönetimdeki 33 AKL 786 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 20 UK 260 plakalı otomobil takla attı. Takla atan araçta bulunan sürücü S.I. hayatını kaybederken, cenazesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. 33 AKL 786 plakalı otomobilde bulunan sürücü A.Ş. ve yolcu K.Y. ise yaralı olarak otomobilden kendi imkanlarıyla çıktılar. Yaralılara yakındaki Burhaniye Devlet Hastanesi’nde müdahale edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.