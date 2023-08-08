Balıkesir’de kaçakçılık ve organize suç operasyonunda 4 tutuklama

Balıkesir’de jandarma ekipleri tarafından yapılan organize suç operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 4’ü mahkemece tutuklandı.





Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son bir haftada Altıeylül, Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Karesi ve Sındırgı ilçelerinde kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik çalışma başattı. Yapılan çalışmalarda 16 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 27 şüpheliye ait ev ve eklentileri ile kullanmış oldukları araçlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 96 gram metamfetamin, 59 gram kubar esrar, 55 gram bonzai, 49 adet kenevir bitkisi, 23 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 gram kokain, 20 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 19 adet tabanca fişeği, suçtan elde edilen gelir olarak, 15 bin 990 TL, 100 ABD doları, 50 euro ele geçirildi. Olaylara karışan 27 şüpheli yakalandı, adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.