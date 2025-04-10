Balıkesir’de kontrolden çıkan otomobil devrildi: 2 yaralı

Balıkesir’in Havran ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit-Balıkesir karayolunun kırsal Eğmir Mahallesi Kavşağı’nda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak refüje devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Havran Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar sürücü M.A. ve yolcu D.A., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.