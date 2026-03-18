Balıkesir’de kuru yük gemisi karaya oturdu

Bandırma’da olumsuz hava koşulları nedeniyle sürüklenen Kamerun bandıralı “Brabus” isimli kuru yük gemisi karaya oturdu. 8 mürettebatın bulunduğu gemide yük olmadığı öğrenilirken, römorkörler eşliğinde kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

  • 18.03.2026 07:40
  • Giriş: 18.03.2026 07:40
  • Güncelleme: 18.03.2026 07:45
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, 8 mürettebatın bulunduğu kuru yük gemisi, hava muhalefeti nedeniyle karaya oturdu. Gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 23.00 sıralarında Bandırma Körfezi’nde meydana geldi.

‘Brabus’ isimli Kamerun bandıralı kuru yük gemisi, olumsuz hava koşulları nedeniyle sürüklenerek, yat limanı mendireğindeki kayalıklara çarptı.

Karaya oturan 99 metre uzunluğunda, 15 metre genişliğindeki geminin içinde yük bulunmadığı öğrenilirken, kurtarılması için Bandırma Çelebi Limanı’na ait 3 römorkör olay yerine sevk edildi.

Geminin bulunduğu yerden kurtarılması için başlatılan çalışmalar sürerken 8 mürettebatın ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

