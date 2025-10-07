Balıkesir’de lodos, tekne ve yelkenlileri karaya sürükledi

Balıkesir’in Erdek ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan lodos, bölgede hayatı olumsuz etkiledi.

Saatteki hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan lodos, Kurbağalı sahilinde tonozlarından kopan toplam 5 tekne ve yelkenliyi, dalgaların da etkisiyle karaya sürükledi. Tekne ve yelkenlilerde hasar meydana gelirken, İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Erdek Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kıyı bölgelerinde güvenlik önlemi alıp vatandaşlara uyarılarda bulundu. Karaya sürüklenen deniz araçlarının sahipleri kendi imkanlarıyla, tekne ve yelkenlilerini korumaya çalışırken, lodosun sabah saatlerine kadar etkili olacağı öğrenildi.