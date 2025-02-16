Balıkesir’de motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde motosiklet sürücüsü, elektrik direğine çarparak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza Ülkü Yolu üzerinde meydana geldi. Ümit A. (34) idaresindeki 10 ADL 934 plakalı motosiklet, Akçay’dan Edremit istikametinde bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjde bulunan elektrik direğine çarptı.

Kazaya, polis ve sağlık ekipleri müdahale etti. Yapılan incelemede, motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcılık incelemesi sonrasında soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.