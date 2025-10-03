Balıkesir’de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

Balıkesir’de öğrenci servisi ile otomobil çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Gönen ilçesi Tütüncü Yolu Keçeler Mahallesi kavşağında meydana geldi. A.R.U. yönetimindeki 10 CBM 13 plakalı otomobil ile Hüseyin K. (59) yönetimindeki öğrencilerin taşındığı 10 HE 199 plakalı servis minibüsü, kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü ile yanındaki yolcu H.Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan servis minibüsteki Y.S. (15), D.C. (14), Ş.S. (15), D.A. (13), N.A. (15), O.C.S. (14) ve H.Y.S. (15) isimli 7 öğrenci ise ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yara almadan kurtulan servis şoförü Hüseyin K.’nın gözaltına alındığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.