Balıkesir’de öğrenci servisi TIR’la çarpıştı: 8 öğrencinin durumu ağır!
Balıkesir'de öğrencileri taşıyan servis TIR'la çarpıştı. Kazada 26 kişinin yaralandığı, 8 öğrencinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Balıkesir'de okul servisiyle TIR'ın çarpışması sonucu 8'i ağır, 26 kişi yaralandı.
Merkez Pamukçu mevkisinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen okul servisi ile TIR çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
26 KİŞİ YARALANDI
Çarpışmanın etkisiyle devrilen servisteki 26 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 8 öğrencinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, X hesabından yaptığı açıklamada, merkez Pamukçu mevkisinde saat 08.53'te 27'si öğrenci toplam 29 yolcunun bulunduğu okul servisinin bir tırla çarpıştığını belirterek, "İlk belirlemelere göre 8 öğrencimizin durumu ağırdır. Tüm öğrencilerimiz hastanelere sevk edilmiş olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" ifadesini kullandı.
Balikesir merkez Pamukçu mevkiinde 25.12.2024 günü sabah 08.53 sıralarında 27'si öğrenci, toplam 29 yolcunun bulunduğu okul servis aracının bir tırla çarpışması sonucu çift taraflı trafik kazası meydana gelmiş olup, ilk belirlemelere göre 8 öğrencimizin durumu ağırdır.— İsmail Ustaoğlu (@valiustaoglu) December 25, 2024
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