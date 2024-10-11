Balıkesir’de okula ulaşım kolaylaştı

“Okulunuz Uzaksa Büyükşehir Yakın” projesi ile taşımalı eğitim gören öğrencilerin mağduriyetini gideren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayıp da merkezdeki okullarına gidemeyen öğrenciler için imkânları seferber etti. Kırsal mahallelerdeki öğrencilerin eğitimlerinden mahrum kalmaması için belediye otobüslerini öğrenci servisi olarak tahsis eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin hizmeti takdir edildi. Evlatlarının ulaşımı için tüm imkânları seferber eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a teşekkür eden aileler, çocuklarını güvenle okula göndermenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdiler.

Taşımalı sistemin kaldırılması nedeniyle zorluklar yaşadıklarını söyleyen Sevdenur Akgün, “Bu taşımalı sistemin kaldırılması çok kötü oldu bence hiç iyi olmadı. Çok zorluk çekiyoruz. Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz. Bizim için bir yardımları oldu ve böyle olması da çok iyi oldu. Ahmet Akın’a da çok teşekkür ediyoruz bu yardımı için. Bize çok faydası oldu. Diğer türlü otobüslerle aktarmalı gitmek zorunda kalıyorduk. Önce garaja oradan da dolmuşa binip okula gitmek zorunda kalıyorduk. Böyle tek seferde çok rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz okulumuza” şeklinde konuştu.

“TÜM ÖĞRENCİLER ADINA BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM”

Okullarına giderken Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım desteği sayesinde büyük bir rahatlığa kavuştuklarını belirten Elif Nur Çobanoğlu “Eskiden otobüs muhabbetleri biraz zorluyordu. Bizim okul saatlerimiz uymuyordu çoğu zaman. Ya geç kalıyorduk ya da erken gidiyorduk. O yüzden bu çok iyi oldu. Okulumuza rahat gidip rahat dönebiliyoruz. Aktarma yapmıyoruz. Aktarmasız olması daha iyi. Ahmet Başkanımıza bize bu yaptığı iyilikten dolayı teşekkür ederiz” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın ulaşım desteği sayesinde evlatlarının okula rahatlıkla gidip geldiklerini dile getiren aileler “Kırsal mahalle diye geçtiğimiz için öğrencilerimizin ulaşım problemi vardı. Okul çıkışında servis sağlayamamıştık. Gitmediğimiz kapı kalmadı. Başkanımızdan Allah razı olsun, haberi olduğu zaman bir kere de derdimize derman oldu. Çocuklarımıza da ulaşım gerçekleştirdi. Ben kendi adıma, arkadaşlarım ve öğrencilerimiz adına ona çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandılar.