Balıkesir’de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.



Kaza, Devlet Hastanesi önündeki kavşakta meydana geldi. H.T. idaresindeki 31 YD 058 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle İ.K. idaresindeki 41 AEK 633 plakalı kamyonetle çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada, kamyonet refüje çıkarak ters döndü. Kazaya, Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Otomobilde bulunan H.T. ve yanında bulunan N.T. kamyonette bulunan İ.K. ve H.K. sıkıştıkları kamyonetten, itfaiye erleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, 112 Acil Yardım ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı.