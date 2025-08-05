Balıkesir’de otomobil kaza sonrası ters döndü; 1 yaralı

Balıkesir-Susurluk karayolunda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili ters dönerek durdu. İtfaiye ekipleri sürücüyü otomobilden yaralı olarak çıkardı.

Olay Susurluk-Balıkesir yolu üzerinde meydana geldi. 34 MIM 018 plakalı otomobil S. Et Entegre Tesisleri karşısı tek taraflı trafik kazasına karıştı. Otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek ters döndü. Kaza ihbarı üzerin Karesi itfaiye ekipleri, 112 Sağlık ve Jandarma ekipleri kazaya müdahale ettiler. Sürücü otomobilden yaralı olarak çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. İtfaiye ekipleri otomobil yangın karşı tüm önlemleri aldı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.