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Balıkesir’de otomobil ve motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 10.11.2023 13:11
  • Giriş: 10.11.2023 13:11
  • Güncelleme: 10.11.2023 13:11
Kaynak: İHA
Balıkesir’de otomobil ve motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, T.M. yönetimindeki otomobil ile C.P. yönetimindeki motosiklet, Melih Pabuçcuoğlu Bulvarında döner kavşakta çarpıştı. Kaza sonrasında olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisi ile motosikletin sürücüsü C.P. ve arkasında yolcu olarak bulunan İ. N. P. yaralandı. Kazaya ilk müdahale Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı Burhaniye Grup Amirliği ekipleri yaptı.

112 Acil Servis ambulanslarıyla Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. 

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