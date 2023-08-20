Balıkesir’de otomobil yol kenarındaki ağaçlara çarptı: 6 yaralı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde otomobilin yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.



Bandırma-Bursa kara yolunda B.M. idaresindeki 10 KZ 493 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yol kenarındaki ağaçlara çarparak duran otomobildeki sürücü ile birlikte 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine yaralılar sağlık ekipleri tarafından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.