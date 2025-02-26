Balıkesir’de servis aracı ile kamyonet çarpıştı; 1 yaralı

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesinde sabah saatlerinde meydana gelen çift taraflı trafik kazasında servis aracı ile kamyonet kaza yaptı. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay sabaha saatlerinde Altıeylül İlçesi OSB kavşağında meydana geldi. Kavşakta meydana gelen çift taraflı trafik kazasına 10 S 0070X plakalı servis aracı ile 10 FY 96X plakalı kamyonet kavşakta kaza yaptılar. Altıeylül İtfaiye Grup Amirliği personeli, Sağlık ekipleri kazaya müdahale etti. Kamyonet sürücüsü Ş.Ş. yaralı olarak araç içerisinden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.