Balıkesir’de sıkışmalı trafik kazası: 2 yaralı

Balıkesir’de meydana gelen çift taraflı trafik kazasında 2 kişi sıkıştıkları araçtan yaralı olarak olarak kurtarıldı.

Olay, bu sabaha karşı Balıkesir’in Altıeylül ilçesi Yeni İzmir Caddesi Adliye civarında meydana geldi. F.B yönetimindeki 10 ADP 522 plakalı otomobil ile O.U yönetimindeki 10 EB 002 plakalı otomobil Adliye yakınlarında kafa kafaya kaza yaptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşanan kaza sonucu Toros marka araç sürücüsü F.B. sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarıldı. Diğer otomobilin sürücüsü O.U. da 112 sağlık ekiplerine yaralı olarak sevk edildi. Yaşanan çift taralı trafik kazası ile ilgili tahkikata başlandığı öğrenildi.