Balıkesir’de silah ticareti yapan 17 kişi yakalandı

Balıkesir’de jandarma tarafından silah ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 17 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, silah ve mühimmat ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda; Balıkesir merkezli İstanbul, Çanakkale, İzmir ve Burhaniye, Ayvalık, Gömeç, Edremit ilçelerinde silah ve mühimmat ticareti suçu işlediği tespit edilen 17 şüpheliye ait 17 ayrı adreste eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.



Yapılan operasyonda, 4 adet tabanca, 4 adet tabanca şarjörü, 170 adet tabanca fişeği ve 40 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olaya karışan 17 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.