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Balıkesir’de silahlı kavga: 2 ölü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Güncel
  • 20.06.2024 19:27
  • Giriş: 20.06.2024 19:27
  • Güncelleme: 20.06.2024 19:38
Kaynak: İHA
Balıkesir’de silahlı kavga: 2 ölü
İHA

Balıkesir'de silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Yolören Mahallesi Sanayi Sitesi girişinde daha önceden aralarında husumet olan iki grup karşılaştı. Çıkan silahlı kavgada N.G. ve A.Ü. ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri A.Ü. (38) ve N.G.’nin (41) hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, olaya karışan 4 kişi silahları ile birlikte jandarma tarafından gözaltına alındı. 

Silahlı kavga anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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