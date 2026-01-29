Balıkesir’de toprak kayması: Yolcu treni raydan çıktı, 1 kişi yaralandı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde toprak kayması sonucu yolcu treni raydan çıktı, 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kocabıyıklar Kölederesi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bandırma- İzmir seferini yapan E 68012 sefer sayılı yolcu treni, Bandırma istikametinden İzmir yönüne seyir halindeyken, bölgede toprak kayması meydana geldi.

Zemindeki hareketlilik nedeniyle 2 makinist, 4 vagon görevlisi ve 143 yolcunun bulunduğu tren raydan çıktı.

Kazada yolculardan Zehra E. (16) hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yolcular olay yerine gelen başka bir trenle en yakın Soğucak İstasyonu’na tahliye edildi. Yolcular, buradan otobüslerle İzmir’e gönderildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

ÇOK SAYIDA SEFER İPTAL EDİLDİ

Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde toprak kayması sonucu yolcu treninin lokomotifinin raydan çıktığı ve 1 yolcunun yaralandığı olay nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan çok sayıda iş makinesi ve personel ile toprak kayması olan bölge temizlenirken, lokomotifin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Çalışmalar 7 saati aşkın süredir devam ederken, bu süre içerisinde İzmir, Bandırma, Eskişehir ve Ankara seferleri iptal edildi.