Balıkesir’de traktör ters döndü: 4 yaralı

Balıkesir’in Altıeylül ilçesine bağlı Macarlar Kırsal mahallesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün traktörü yoldan çıkarak, ters döndü. Ters dönen traktörde bulunan 4 şahıs yaralı olarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Olay, sabah saatlerinde Altıeylül ilçesi Macarlar Mahallesi’nde meydana geldi. Altıeylül ilçesi Macarlar Mahallesi’nde 45 BC 229 plakalı traktörle arazide çalışmak üzere yola çıkan şahıslar direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün traktörü yoldan çıkarak, ters döndü. Kazanın 112 ekiplerine bildirilmesi üzerine İtfaiye ve sağlık ekipleri olaya müdahale etti. İtfaiye ve sağlık ekipleri ters dönen traktörde bulunan M.A., P.A., M.A. ve Ö.C.A isimli 4 şahıs yaralı olarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.