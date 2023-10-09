Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’in Karesi ilçesinde jandarma ekipleri bir araca yaptıkları operasyonda 120 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Jandarma ekipleri araç sürücüsü şüpheliyi gözaltına aldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karesi ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği 1 şüpheli tespit etti. Tespit edilen şüpheliye ait araçta icra edilen operasyonda 120 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, olaya karışan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.