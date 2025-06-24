Balıkesir’de yurttaşlar meralarını korumak için direnişte: "Köyümüz çöplük değildir"

Balıkesir’in Burhaniye ilçesindeki Şahinler Mahallesi’nde, Burhaniye Belediyesi tarafından kompostaj üretim tesisi yapılmak isteniyor. 12 bin metrekarelik mera alanında yapılması planlanan projeye bölge halkı tepki gösterdi. Gece saatlerinde üç otobüs dolusu jandarma ve belediyeye ait iş makineleriyle alanın etrafı çevrilmek istendi ancak traktörleriyle nöbet tutan yurttaşlar alana girişe izin vermedi. Sabah saat 04.45’te başlayan müdahale sonrası kısa süreli gerginlik yaşandı. Ancak bölge halkı kararlılıklarını sürdürüyor.

Burhaniye merkeze yalnızca 7 kilometre uzaklıkta bulunan mahalle, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlıyor. Bölge halkı, yüz yıllardır mera olarak kullandıkları alanın, Büyükşehir Yasası kapsamında tarla vasfıyla Burhaniye Belediyesi’ne devredilmesinin ardından bu projeyle karşı karşıya kaldı. Şubat ayının başında Burhaniye Belediyesi tarafından projeden haberdar edilen yurttaşlar, o günden bu yana tesisin iptali için mücadele ediyor.

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı yaklaşık 700 büyükbaş ve 3 bin 500 küçükbaş hayvanın bulunduğu köyde yaşayanlar, mera alanlarının ellerinden alınmasına karşı çıkıyor. Projenin hayata geçmesi halinde çevreye yayılacak toz, gürültü, ağır metal ve diğer olası kirlilik risklerine dikkat çeken bölge halkı, hem geçim kaynaklarının hem de yaşam alanlarının tehdit altında olduğunu belirtti. Şahinlerli yurttaşlar, Burhaniye Belediyesi’ne çağrıda bulunarak projeden derhal vazgeçilmesini talep etti.

Şahinler Mahallesi Muhtarı Alibey Kararslan, yaşanan süreci BirGün’e anlattı. Muhtar Kararslan, sabah saatlerinde üç otobüs dolusu jandarma personelinin ve belediyeye ait iş makinelerinin bölgeye geldiğini belirtti. Kararslan, “Köydeki traktörlerimizle meramızın çevresini kuşattık. İş makinelerinin alana girişine ve çalışma yapmasına izin vermedik. Köylüler olarak kararlılığımızı net bir şekilde ortaya koyduk ve geri adım atmayacağımızı dile getirdik. Biz traktörlerimizle hâlâ alandayız. Nöbetimiz devam ediyor. Bu meralar yalnızca bizim geçim kaynağımız değil, aynı zamanda doğanın bize emanetidir” dedi.

KABUL ETMİYORUZ

Kararslan, şunları dile getirdi: “Köyümüz çöplük değildir. Kırsalda yaşayan insanlar doğayı koruyarak üretim yapıyor. Bu üretim alanlarını betonlaştırmak sadece köylüye değil, doğaya ve geleceğimize ihanettir. Biz kadim meramıza herhangi bir sanayi ya da moloz tesisi yapılmasını asla kabul etmiyoruz.”

GELECEK NESİLLERİ SAVUNUYORLAR

Burhaniye Çevre Platformu Başkanı Eşref Dağ, yaşananları eleştirdi. Dağ, “Köyün merasına yapılmak istenen, her seferinde adı ve tanımı değiştirilen bu tesis köylü tarafından istenmiyor. Buna rağmen, dün yapılacağı duyurulan müdahale gece yarısı, saat 04.45’te gerçekleştirildi. İş makineleri ve TOMA, jandarma eşliğinde meraya girdi. Bu kadar ısrar, bu kadar inat ve üstüne gece yarıları yapılan baskınların bir izahı olmalı” dedi.

Dağ, şunları dile getirdi: “Torba yasalarla halkın zeytinliğine, merasına, ormanına, tarım arazisine el koymaya çalışan AKP iktidarından farkı kalmayan CHP’li Burhaniye Belediyesi artık bu projeden vazgeçmelidir. Bu köylüler mera nöbeti tutarak yalnızca kendi geçimlerini değil, aynı zamanda doğayı ve gelecek nesilleri de savunuyorlar.”