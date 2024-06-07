Balıkesir’de zeytinlik yangını

Balıkesir’in Edremit ilçesinde zeytinlikte çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Altınoluk Mahallesi yakınında kapatılan eski çöplük yolu mevkisinde zeytinlikte yangın çıktı.

Yangına karadan Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz, bir su tankeri ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait 2 itfaiye aracı, havadan ise Orman Bakanlığına bağlı Mİ 8 tipi helikopterle müdahale edildi. Yangın ormanlık alana sıçramadan söndürülerek soğutma çalışmasına geçildi.