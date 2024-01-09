Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Balıkesir’de zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Balıkesir’de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 09.01.2024 18:31
  • Giriş: 09.01.2024 18:31
  • Güncelleme: 09.01.2024 18:31
Kaynak: İHA
Balıkesir’de zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı


Edinilen bilgilere göre, İzmir-İstanbul Otoyolu’nun Balıkesir bölümü Akpınar mevkisinde, bir cip ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, 06 FL 2374 plakalı cipte bulunan Fehmi Zafer Heperler (73) olay yerinde hayatını kaybederken, araçlardaki 4 kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulans ile Savaştepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde ölen Heperler’in cenazesi ise incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 