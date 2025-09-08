Balıkesir’deki deprem ölü fayları tetiklemiş olabilir

Haber Merkezi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün saat 12.35’te 4,9, 12.41’de ise 4.1 büyüklüğünde depremler yaşandı. Balıkesir’in yanı sıra çevre illerde ve İzmir’de hissedilen depremin, 7,72 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. AFAD’tan yapılan açıklamada, olumsuz bir durum bulunmadığı aktarıldı. Deprem sonrası yapılan kontrollerde ilçeye bağlı Kertil Mahallesi’ndeki bir evin yan duvarındaki merdiven çöktüğü görüldü.

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, iki metruk binanın yıkıldığını can kaybı yaşanmadığını kaydetti. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası “ölü fayların tetiklendiğini” belirterek "Bu faylar üzerinde jeotermal kaynaklar yer aldığından büyüklüğü 5’i geçmeyen deprem fırtınası şeklindeki bir etkinliğin sürmesi beklenmektedir" dedi.