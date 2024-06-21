Balıkesir’deki orman yangını kontrol altında

Balıkesir’in Kepsut ilçesine bağlı Eşeler mevkinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı.



Balıkesir’in Kepsut ilçesi Eşeler mevkinde öğle saatlerinde orman yangını çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığına ait 8 adet arazöz, 2 adet su ikmal aracı, 2 adet ilk müdahale aracı, 2 adet hizmet aracı, 3 adet helikopter, 3 adet uçak, 1 adet dozer, 2 adet greyder, 1 adet loder (taşıyıcı), diğer kurumlardan 2 adet itfaiye aracı, 15 ton kapasiteli itfaiye su tankeri, 2 adet 25 tonluk büyük su tankeri, 3 adet hizmet aracı, 2 adet dozer, 1 adet greyder, 1 adet kepçe, 1 adet ekskavatör ile birlikte toplamda 165 personelin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.