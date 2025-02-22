Balıkesir’deki patlama davasında yeni gelişme: Tahliye taleplerine ret

Balıkesir’in Karesi ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi’nde bulunan ZSR Patlayıcı Fabrikası’nda 24 Aralık 2024’te meydana gelen patlamaya ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, şirketin müdür vekili C.Y, patlayıcı mesul müdürü S.B., iş sağlığı ve güvenliği müdürü H.Y.A. ve patlayıcı üretim müdürü M.B. hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle düzenlenen dava resmen başladı.

Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu yargılanan sanıkların tahliye taleplerini reddederek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Mahkeme heyeti, delillerin toplanmamış olması ve sanıkların tutuklu kaldıkları sürenin suçun niteliğine göre makul olması gerekçeleriyle C.Y., S.B. ve H.Y.A.’nın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Adli kontrol şartıyla ise patlayıcı üretim müdürü M.B serbest bırakıldı. M.B.'nin yurt dışına çıkış yasağı konulurken, belirli aralıklarla adli kontrol çerçevesinde imza vermesine karar verildi.

PATLAMANIN SORUMLULARI YARGILANIYOR

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemeye sunulan iddianamede, fabrikadaki yönetim zafiyetleri ve güvenlik önlemlerinin eksikliğinin patlamanın temel nedenleri olduğu vurgulandı. Bilirkişi raporlarına göre fabrikada yeterli iş güvenliği önlemleri alınmadı, patlayıcı maddelerin depolanmasında kurallara uyulmadı ve işçilere gerekli eğitimler verilmedi. Tanık beyanları da şirket yöneticilerinin bu eksiklikleri bildiğini ancak gerekli adımları atmadığını ortaya koydu.

Sanıklardan C.Y., S.B. ve M.B. bilirkişi raporlarında “asli kusurlu” bulunurken, iş güvenliği müdürü H.Y.A. “tali kusurlu” olarak değerlendirildi. Sanıklar hakkında “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme” suçundan dava açıldı. Hayatını kaybeden ve yaralanan işçilerin yakınları, sorumluların en ağır cezayı almasını talep ediyor. Duruşma 21 Mart 2025’te devam edecek.

NE OLMUŞTU?

Balıkesir’in Karesi ilçesinde faaliyet gösteren ZSR Patlayıcı Fabrikası’nda 24 Aralık 2024’te meydana gelen patlamada 11 işçi hayatını kaybetmiş, çok sayıda işçi yaralanmıştı. Patlamanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında fabrikanın yetkilileri ve sorumluları gözaltına alınmış, akabinde mahkeme süreci başlatılmıştı.