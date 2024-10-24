Balıkesir’in 5 yıllık yol haritası belirlendi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. Birleşiminde 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı görüşüldü. Sistemin aksamadan çalışmasının en önemli göstergesinin 5 Yıllık Stratejik Plan çalışmaları olduğuna değinen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Balıkesir’in bütün aktörlerini yan yana getirerek tarımı, turizmi, tarihi, ulaşımı, kültürü, eğitimi, iklimi ve enerjiyi hep beraber konuşmuş ve Balıkesir Stratejik Planını da bunun üzerine kuracağımızı ilan etmiştik” dedi.

“10 Numara Kente 10 Numara Tema” başlığıyla Balıkesir’in ihtiyaçlarını belirlediklerini dile getiren Akın, Stratejik Plan Çalışmasını toplamda 13 amaç, 53 hedef, 326 faaliyet ve 228 performans göstergesi ile tamamladıklarını dile getirdi. Akın, tüm bu amaç, hedef ve faaliyetleri hayata geçirebilmek adına 2025-2029 döneminde 184 milyar 310 milyon 700 bin TL tutarında bir bütçe planlaması gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kentin tüm unsurlarının yönetime dâhil edilmesi gerektiğini söyleyen Akın “Bir kent yönetiminde önemli olan iki husus vardır: Katılımcılık ve Planlama. Kentin tüm unsurlarının yönetime dâhil olduğu, önerilerde bulunduğu ve planlı bir şekilde hareket edildiği takdirde sistem aksamadan ve nitelikli bir şekilde ilerler. Büyükşehir Belediyemizin; orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini; katılımcılık ve ortak akıl esası ile belirledik” diye konuştu.

Balıkesir’i yönetirken ortak aklı esas alacaklarını söyleyen Akın “Balıkesir’imize gönül vermiş, bu kentin geleceğini düşünen hemşehrilerimle, sizlerle bir olduk, beraber olduk ve çok sevdiğimiz Balıkesir’imiz için gece gündüz çalıştık. Çalışmaya da devam ediyoruz. Ortak aklı devreye sokarak Balıkesir’imize çok daha fayda sağlayacağımızdan hiç şüphem yok. Tüm paydaşlarımızı, kentimizin aktif yönetimine dâhil etmek üzere yüz yüze, telefon ve anketler aracılığıyla kentimizin ihtiyaç ve beklentilerini belirledik. Dış paydaşlarımızla 4 bin 745, iç paydaşlarımızla 3 bin 590 anket olmak üzere toplamda 8 bin 335 anket ve görüşme gerçekleştirdik. Bu anketleri kendi bünyemizde yaptık. Dışarıdan herhangi bir hizmet satın almadık. Katılımcı bir anlayışla misyon, vizyon, ilke ve temel değerlerimizi belirledik. Belirlediğimiz stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak adına hayata geçireceğimiz faaliyet ve projelerimizi tespit ettik” ifadelerini kullandı.

“İLÇELERİMİZİN ÖZELLİKLERİNİ TEK TEK ELE ALDIK”

Sürdürülebilir kalkınma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Akın “Bu doğrultuda tüm Balıkesir ailemle birlikte belirlediğimiz vizyonu sizlerle paylaşmak isterim: Sürdürülebilir kalkınma ve yenilikçi çözümlerle yaşam kalitesi yüksek, birlikteliğin güçlendiği, adil, insanı önceleyen, şeffaf, çevreci, sosyal ve dayanıklı şehir Balıkesir… Bu vizyona ulaşmak üzere üstlendiğimiz misyon ise; geniş coğrafyamızdaki tüm yurttaşlarımızın gündelik yaşamını kolaylaştıran, yaşam kalitesini artıran, herkesin bu kentte yaşamaktan huzur, güven, mutluluk duyduğu, geleceğini bu kentte hayal ettiği bir Balıkesir için adil, yenilikçi ve sürdürülebilir belediyecilik hizmetleri sunmaktır. Biliyorsunuz Balıkesir’imiz geniş bir coğrafya. Bu sebeple kentimizin çeşitli bölgelerinin birbirinden farklı ihtiyaçları veya öncelikleri olabiliyor. Bu süreçte Körfez, Kuzey ve Güney olmak üzere 3 ana bölgeye ayrılan kentimizin yol haritasını belirlerken, ilçelerimizin özelliklerini tek tek ele alarak çalışmalarımızı yürüttük” dedi.

“10 Numara Kente 10 Numara Tema” başlığıyla Balıkesir’in ihtiyaçlarını belirlediklerini dile getiren Akın “Balıkesir’in ihtiyaçlarını 10 tema başlığı altında masaya yatırdık. Yöneticilerimizle, personelimizle çeşitli toplantılar düzenledik. Bu temalar; Kentsel Ulaşım ve Altyapı, Dayanıklı ve Güvenli Şehir, Şehir Çevre ve İklim Değişikliği, Tarım ve Kırsal Kalkınma, Ekonomik Kalkınma ve İstihdam, Sağlık ve Sosyal Hizmetler, Kültür, Sanat, Spor, Turizm ve Tanıtım, Teknoloji ve İnovasyon, Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi… Şimdi bu 10 temanın tek tek çalışmalarını gerçekleştirdik. Bölge toplantılarımız ve istişarelerimiz sonunda da değerlendirme yapmak üzere iç ve dış paydaşlarımızın, vatandaşlarımızın katılımıyla Şehir Çalıştayı’nı düzenledik. Ayrıca 5 binden fazla katılımcının yer aldığı ve 30 – 31 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Dönüşüm Kongresi’nde; 10 farklı temada 40 uzman konuşmacının ve 600’den fazla katılımcının paylaştığı görüşleri de Stratejik Plan Çalışmalarımızda dikkate aldık” diye konuştu.

184 MİLYAR 310 MİLYON 700 BİN TL’LİK BÜTÇE

Kentin geleceğine dair hedef ve amaçları belirlediklerini dile getiren Akın, şunları söyledi: “Stratejik Plan Çalışmamızı toplamda 13 amaç, 53 hedef, 326 faaliyet ve 228 performans göstergesi ile tamamladık. Tüm bu amaç, hedef ve faaliyetleri hayata geçirebilmek adına 2025-2029 döneminde 184 milyar 310 milyon 700 bin TL tutarında bir bütçe planlaması gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediyemiz olarak vatandaşlarımız, siz kıymetli meclis üyelerimiz, belediye başkanlarımız ile ortak akıl çerçevesinde çalışmaya ve kentimizin kaynaklarını etkili bir şekilde kullanarak Balıkesir’imize hizmet etmeye devam edeceğiz. Sözlerime son verirken 2025-2029 dönemini kapsayan stratejik planımızın hazırlanmasında emeği geçen tüm belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize, kamu kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, muhtarlarımıza, vatandaşlarımıza ve personelimize teşekkürlerimi sunuyorum. Balıkesir’imizi birlik ve beraberlik içinde, Kuvayı Milliye’nin dayanışma ruhuna yakışır bir şekilde yöneteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.”