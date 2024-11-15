Balıkesir’in ilk Kent Lokantası açıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ilk ‘Kent Lokantası’nı Yakın Mutfak adıyla Toplu Taşıma Merkezi’nde hizmete açtı. Günlük yaklaşık 500 kişilik yemek kapasitesine sahip Kent Lokantası, pazar günleri hariç haftanın geri kalan günlerinde 13.00-16.00 saatleri aralığında hizmet verecek. Ödemeler ise kredi kartı veya bankamatik kartıyla yapılabilecek. Kent lokantasının açılış gününde; mercimek çorbası, tas kebabı, sebzeli bulgur pilavı, cacık, turşu, ekmek ve sudan oluşan menü vatandaşlara servis edildi. İlk servisi Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın kendi yaptı.

Balıkesir’in ilk kent lokantasının açılışını gerçekleştirdiklerini söyleyen Akın, ilçelerde de sayılarının artacağını söyledi. Alım gücü düşerken yoksulluğun arttığını ifade eden Akın, “Dar gelirli enflasyona yenik düştü. Orta sınıf yok kadar azaldı. Yoksulluk sınırının 66 bin TL olduğu bir ülkedeyiz maalesef. Bu millete ayıptır, yazıktır, günahtır” dedi.

“BALIKESİR’DE HİÇBİR ÇOCUK YATAĞA AÇ GİRMEYECEK”

Düşmeyen enflasyonun, ardı eksilmeyen zamların, eriyen maaşların yurttaşın gerçek gündemi olduğunu söyleyen Akın, “Markete, bakkala, kasaba her gittiğimizde rakamlar hakikaten herkesi şaşırtacak derecede değişiyor. Etiyle, sütüyle, tarımıyla, ülkemizde öncü olan Balıkesir’imizde dahi mutfak harcamaları herkesi ama herkesi zorluyor. Dar gelirli vatandaşımız simidi dahi bölerek alma peşinde. Okul kantinlerinin durumundan da bahsedeyim. Oraya da el atacağız. Onu da söyleyeyim. Onları da planladık. Açık net söyleyeyim. Balıkesir’imizde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bunun sözünü veriyoruz. Okul kantinlerinde bir adet köfte ekmeğin fiyatı 100 TL. İçinde de üç tane köfte var. Kantinler veresiye verip yazmaya başlamış durumda. Evlatlar bizim evlatlarımız. Maalesef beslenemiyor ve gelişemiyor. Bu durum bütün teknik araştırmalarda da açık net ortada. Üç ilkokul öğrencimizden biri maalesef yeteri kadar doymadan okula gidiyor. Yetersiz beslenmeden dolayı evlatlarımız bodur kalmaya başladı. Ülkemiz açısından bir utançtır ama bunun olmasına Balıkesir’de izin vermeyeceğiz hemşerim” diye konuştu.

Barınmadan sonra beslenme hakkının da en büyük yurttaşlık hakkı olduğuna vurgu yapan Akın, “Yerel yönetimler bugün hem ülkenin kriziyle hem iklim krizleriyle, hem de doğal afetlerle ilgili konularla da mücadele ediyor. Vatandaşın cebindeki yangını söndürmek için de mücadele ediyor. Dünya Balıkesirliler Günü’nde Yakın Kartımızı tanıttık. İlk etapta şu an rakamlar göre 6 bini geçti. Bu insanları ifşa etmiyoruz. Şimdi iki hafta içerisinde yaptığımız görüşmeler sonucunda aldığımız net tablo şudur. 10 bin vatandaşımız yakın kartla buluşuyor” ifadelerini kullandı.

Akın, “Bununla birlikte bütün kent lokantalarımızın sayısını arttırıyoruz. Ve bunun yanında ihtiyaç sahibi mahallelerimize kent mutfakları kuruyoruz. 20 ilçemizin ihtiyaç duyulan mahallelerinde kent mutfaklarının yerlerini tespit ettik. Kent mutfakların şu anda tasarımları da bitti. İnşası devam ediyor. Bunlar açılacak. Ve o ailelerimiz, çocuklarını alacaklar oradan gidip çok cüzi fiyata alışverişini yapabilecekler. Bunları da yakında hizmetimize sunacağız” dedi.

ASKIDA YEMEK DAYANIŞMASI

Kent Lokantasının hizmet girmesiyle “Askıda Yemek” uygulaması da devreye girdi. 50 TL’ye bir öğün yemek satın alarak ihtiyaç sahiplerini sıcak yemekle buluşturmak isteyen hayırseverler, menü satın alıp bağış yapabilecek. İlk bağış, Başkan Akın’dan geldi. Askıda yemek uygulamasına 200 kişi için bağışta bulunan Akın, vatandaşları da bu uygulamaya destek olmaya davet etti.