Balıkesir’in yaşlı nüfus oranı ortalamaların üzerinde

Türkiye’nin yaşlı nüfus oranı yüzde 10,6 iken, Balıkesir’de bu oran yüzde 17,5 oldu. Yaşlı nüfusun 2024 yılında yüzde 44,6’sını erkekler, yüzde 55,4’ünü kadınlar oluşturdu.

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Türkiye’nin yaşlı nüfusu geçen yıl 9 milyon 112 bin 298 oldu. Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2019 yılında 7 milyon 550 bin 727 kişi iken son beş yılda yüzde 20,7 artarak 2024 yılında 9 milyon 112 bin 298 kişiye ulaştı. Toplam nüfus içindeki yaşlı nüfus oranı ise 2019 yılında yüzde 9,1 iken, 2024 yılında yüzde 10,6’ya yükseldi. Yaşlı nüfusun 2024 yılında yüzde 44,6’sını erkek nüfus, yüzde 55,4’ünü kadın nüfus oluşturdu. Nüfusu 3 milyon 238 bin 618 olan Bursa’da ise 351 bin 288 yaşlı bulunuyor. Bunların yüzde 44,55’ine denk gelen 156 bin 486’sını erkekler, yüzde 55,45’i olan 194 bin 802’si ise kadınlardan oluştu. Bursa’nın yaşlılarının toplam nüfusa oranı yüzde 10,8 iken erkeklerde bu oran yüzde 9,7 ve kadınlarda ise yüzde 12 oldu.



Yaşlı kadın oranı daha fazla

Balıkesir’in 1 milyon 276 bin 96 olan toplam nüfusu içindeki yaşlı nüfusu ise 222 bin 961 kişi oldu. Yaşlı nüfusun yüzde 54,77’sini kadınlar oluşturdu. Balıkesir’de 122 bin 136 yaşlı kadın ve 100 bin 825 de yaşlı erkek bulunuyor. Yaşlıların toplam nüfusa oranı yüzde 17,5 iken erkeklerde bu oran yüzde 15,9 ve kadınlarda ise yüzde 19 oldu.