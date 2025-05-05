Balıkesirli çocuklar, BALMEK atölyelerine katıldı

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bal Çocuk Gündüz Bakımevi’nde eğitim alan çocuklar, Balıkesir Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (BALMEK) etkinlik atölyelerini ziyaret ederek, kendileri için hazırlanan atölyelere katıldı.

Balıkesir’in kültürel zenginliklerini yansıtan el emeği ürünlerinin eğitimlerini içeren BALMEK atölyeleri, minik misafirlerini ağırladı. Kuva-yi Milliye Bal Çocuk Gündüz Bakımevi ve Baltok Bal Çocuk Gündüz Bakımevi’ne devam eden toplam 126 öğrenci, BALMEK’in el yapımı kağıt, çarpana dokuma, etkinlik ve oyun, takı tasarım, müzik ve ritim atölyelerinde pek çok yeni bilgiyi deneyimleyerek öğrendi.

Çocuklar, “El Yapımı Kâğıt Atölyesi”nde atık kağıtlardan tohum topları yaptı. Atıklardan neler yapılacağı konusunda bilgi sahibi olan çocuklara geri dönüşümün önemini de anlatıldı. “Çarpana Dokuma” atölyesinde yapılan çalışmaları inceleyen minikler, çevrelerinde bulunan halı, kilim gibi dokumaların nasıl oluştukları ve üretim sürecinde materyalleri gözlemleme ve deneyimleme fırsatı buldu.

En çok ilgi gören atölyelerden biri de Etkinlik ve Oyun Atölyesi oldu. Müzik aletleriyle ilgili çocuklara mini bir animasyon gösteriminin ardından ritim çubukları ile şarkı eşliğinde ritim çalışması gerçekleştirildi. Böylece manyetik duvar, lego duvarı, cırtlı duvar alanlarında çocukların, küçük kas becerileri ve el göz koordinasyonun gelişimine katkı verildi.

Takı Tasarım Atölyesi’nde boncuktan bileklik yapıldı. Müzik Atölyesi’nde piyano ve keman dinletisi gerçekleştirilerek müzik aletleri öğrencilere tanıtıldı. Ritim Atölyesi’nde ise her öğrenci tek tek darbukayla ritim çalışması yaptı.