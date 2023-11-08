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Balıkesirspor'da Demirtaş dönemi kısa sürdü

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattından bir türlü kurtulamayan Balıkesirspor'da Teknik Direktör Mehmet Demirtaş da istifa etti.

Ajans Haberleri
  • 08.11.2023 11:39
  • Giriş: 08.11.2023 11:39
  • Güncelleme: 08.11.2023 11:39
Kaynak: DHA
Balıkesirspor'da Demirtaş dönemi kısa sürdü

Kulüpte 4 hafta önce göreve gelen Demirtaş'ın deplasmanda 3-2 kaybedilen son Sultanbeyli Belediyespor sınavında maç anında oyundan aldığı bir futbolcuyla tartıştığı ve ikinci devreye çıkmayarak istifa ettiği öğrenildi.

Sezon başında Recep Çetin'le anlaşan ancak daha sonra takım 5 haftada düşme hattında kalınca yollarını ayıran Bal-Kes'te Demirtaş, takımla çıktığı 4 maçta 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

Son 2 yılda 1'inci Lig ve 2'nci Lig'den üst üste düşen Balıkesirspor, bu sezon başında transfer yasağını açmasına rağmen grubunda 9 maçta 7 puanla amatöre düşme hattında kaldı.

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